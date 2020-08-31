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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: الحكومات السابقة قدمت رشاوى بتقنين البناء على الأرض الزراعية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:57 م
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وصف النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، التى أعلن فيها أن التعدى على الأراضى الزراعية زاد عن حده خلال الفترة الماضية نتيجة ثقافة قديمة، كما أنه لم تتعامل معه الحكومات السابقة بجدية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحدث في هذا الأمر أكثر من مرة وبشكل أكبر حزم بالمهمة، مؤكدا أن هذه التصريحات من وزير بالحكومة تتطلب وقفة حاسمة من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ التكليفات الواضحة للرئيس السيسى بشأن هذا الملف.

وقال "زين الدين"، فى بيان أصدره اليوم، للأسف الشديد كانت الحكومات السابقة قبل عام 2011 تمنح رشاوى انتخابية بتسهيل وتقنين البناء على الأراضى الزراعية، مما كان له الأثر السيئ على هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو أول قائد مصري يقتحم ملف البناء داخل المناطق الصحراوية للحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية.

كما أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، بتأكيد الوزير السيد القصير، على أن الإرشاد الزراعى يتطور، وهناك خطة لإنشاء تطبيق عبر الهاتف للفلاح، كما أن هناك قناة زراعية لرفع وعى الفلاح بأهمية الأرض الزراعية، وأنه جار العمل على مبادرة لتطوير نظم الرى الحديثة بالتعاون مع وزارة الرى، بهدف زيادة الإنتاجية والمساحة المنزرعة والحفاظ على المياه، مضيفا: لدينا 9.4 مليون فدان بينها 6.4 مليون أراضى قديمة.

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