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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

براءة مدرس بنى وحدة إسعاف للصالح العام على أرض أملاك الدولة بالغربية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:37 م
محكمة
محكمة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أصدرت محكمة جنح كفر الزيات برئاسة المستشار محمد يوسف حكما تاريخيا في قضية اتهام محمد حسب الله مدرس بالأزهر بقرية كفور بلشاي التابعة لمركز كفرالزيات من قبل جهاز حماية النيل بدسوق بكفر الشيخ لقيامه ببناء وحدة إسعاف وإطفاء بأرض أملاك دولة مجاورة لنهر النيل وذلك بقرية كفور بلشاي التابعة لمركز كفر الزيات.

حيث حكمت المحكمة ببراءته من الاتهام المسند إليه بشأن التراخيص التي صدرت لبناء وحدة إسعاف ووحدة إطفاء حيث قدم المدرس المذكور أوراق التراخيص الصادرة من الوحدة المحلية وأنها للنفع العام.

وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم مجرد مقدم لتلك الأوراق باسمه لكنه لم يقم بالأعمال التي تمت ولا ينال ذلك ما جاء بالمحضر إذ أن النزاع بين جهة تحرير المحضر ومن أصدر التراخيص
حيث قدم فريق الدفاع المتطوع وهم كل من سيد سالمان وأسماء أبوشادي وآلاء عيسى دفاع المدرس المتهم حافظة مستندات تثبت أن البناء كان للصالح العام وبناء على ترخيص صادر من الوحدة المحلية بكفور بلشاي وقرار مجلس الوزراء بتخصيص قطعة الأرض التي تم البناء عليها لإنشاء مجمع خدمي وقيام الأهالي بجمع تبرعات ٦٥٠ ألف جنيه للبدء في الإنشاء ورفع الأعباء عن كاهل الدولة ليتفاجأوا بقيام الري بعمل محضر مخالفة باسم أحد أعضاء اللجنة المتبرعين.

هذا وقد عمت الفرحة والزغاريد محكمة جنح كفرالزيات بين أهالي قرية كفور بلشاي فور صدور الحكم وبراءة المتهم وهتف الأهالي يحيا العدل وتحيا مصر.

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