«عربية البرلمان» تدين استهداف «ميليشيا الحوثى» مطار أبها السعودى

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية باستخدام طائرة مُخخفة بدون طيار، والتي جرى اعتراضها وإسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.وطالب "أباظة"، في بيان اليوم، بمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، مشيدًا بالبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية وأكدت فيه بكل صراحة ووضوح تجديد مصر التأكيد على وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.وقال النائب، إن الموقف المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي واضح وصريح وفيه حرص كامل على دعم ومساندة مصر للمملكة العربية السعودية في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية في ظل العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين القاهرة والرياض على مستوى قيادة وحكومة وشعب البلدين الشقيقين، وهي نموذج رائع للعلاقات التي يجب أن تسود بين جميع الدول العربية لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية.