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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: البابا تواضروس «أيقونة» النسيج الوطنى

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:51 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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ثمن النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تأكيد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة ستظل دومًا ثابتةً على موقفها الداعم للقوات المسلحة في حربها مع الاٍرهاب الأسود إلى أن تستطيع اقتلاع جذوره من أرض مصر وتحقيق كامل الأمن والطمأنينة لشعبنا المبارك وليحفظ الرب القدير وطننا من كل شر وينعم عليه وعلى أهله بالسلام والاستقرار.

وقال الحناوي، في بيان اليوم، إن المواقف التاريخية والمشرفة لقداسة البابا تواضروس الثاني الابن البار لمصر ومحافظة البحيرة سجلها التاريخ بحروف من نور، وهي مواقف تؤكد أن قداسته يذوب حبا وعشقا للوطن وترابه ومقدساته، معتبرا إياه بمثابة "أيقونة النسيج الوطني" الواحد والمتماسك بين جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وأكد النائب، أن جميع المصريين على قلب رجل واحد ويقفون صفا واحدا مرصوصا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلف القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية والقضاء المصري الشامخ وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.

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