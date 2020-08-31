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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي لـ5 أكتوبر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:40 م
أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام ، وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، اليوم الإثنين تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 5 أكتوبر المقبل، لتقديم ما يفيد على وجه رسمى إتمام إجراءات تصالحه مع الجهة المختصة قانونًا.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016،عن تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.

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