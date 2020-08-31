مصر للطيران تسير 30 رحلة جوية بمطار القاهرة غدًا

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا الثلاثاء، 30 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أثينا، بودابيست، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، تونس، الخرطوم، بيروت، البحرين، واشنطن، و3 إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، و6 رحلات داخلية، 3 إلى شرم الشيخ، و2 إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى الأقصر، وواحدة شحن جوي، تنقل جميعها ما يقرب من 3300 راكب.وتطبق السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب.كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.