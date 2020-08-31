رئيس هيئة النيابة الإدارية يكلف بالتحقيق في تعدي مستشارة على ضابط شرطة

كلف المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بإجراء التحقيق في واقعة قيام إحدى السيدات بالتعدي على أحد ضباط الشرطة بمقر محكمة مصر الجديدة، وحيال ما أسفر عنه فحص الواقعة من كونها عضو بالنيابة الإدارية، والعرض عليه في ضوء ما ينتهي إليه التحقيق.يأتي ذلك في ضوء ما تم تداوله إعلاميًا حيال قيام إحدى السيدات بالتعدي على أحد ضباط الشرطة بمقر محكمة مصر الجديدة، وحيال ما أسفر عنها فحص الواقعة من كونها عضو بالنيابة الإدارية.وأثارت واقعة تعدي سيدة على ضابط شرطة بمحكمة في مصر الجديدة، تساؤلات حول هوية السيدة، التي ظهرت في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي توجه الشتائم والاعتداء على ضابط الشرطة.وكشفت مصادر قضائية، أن السيدة تدعى نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، وهي عضوة بهيئة النيابة الإدارية بقسم المتابعة "وتعاني من ظروف صحية".المستشارة نهى تعمل بقسم المتابعة، نظرًا لظروف صحية، حيث يعمل بهذا القسم أصحاب الأمراض المزمنة لعدم قدرتهم على مباشرة التحقيقات.وبحسب مصادر قضائية تم التحقيق مع "نهى" دون الرجوع للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، كون واقعة التعدي تمثل إحدى حالات التلبس التى نص عليها القانون، والتي لا يستدعي فيها الأمر الرجوع لـ"الأعلى للنيابة الإدارية"، وبالتالي لا تحميها الحصانة من المثول أمام النيابة للتحقيق كونها واقعة "تلبس".وأثارت واقعة تعدي سيدة على ضابط شرطة بمحكمة في مصر الجديدة، تساؤلات حول هوية السيدة، التي ظهرت في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي توجه الشتائم والاعتداء على ضابط الشرطة.