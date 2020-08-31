دينا الشربينى تنتهى من تصوير «30 مارس».. غدًا

تنتهي الفنانة دينا الشربيني غدا من تصوير آخر مشاهدها في فيلم "30 مارس"، لتبدأ بعدها مواصلة تصوير الفيلم الجديد "ثانية واحدة".وتجسد الشربينى خلال الفيلم شخصية فتاة تقع فى حب أحمد الفيشاوى جارها في المنطقة التي تسكن بها ويؤجر منها المنزل الذي يعيش فيه، ويجسد الفيشاوى دور شخصية تدعى "فرج" وهو سائق يتورط من خلال مهنته في مواقف تقلب حياته 360 درجة، وتتصاعد الأحداث حتى يكتشف في نهاية الفيلم أنه مريض نفسي ويتخيل أشياء غير حقيقية.فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف ‏الشرف.وتسعى دينا الشربينى للانتهاء من ارتباطاتها السينمائية خلال شهر أكتوبر المقبل للتفرغ لمسلسلها الدرامي الجديد المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل حيث تعاقدت مؤخرا مع شبكة mbc على تقديم العمل.