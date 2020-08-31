هل حقق الكتاب الصوتي رواجًا خلال فترة «كورونا»؟ متخصصون يجيبون

* المالكي: إقبال كبير على الكتاب الصوتي خلال «كورونا»

* رويحل: صعوبة في إنتاج كتب جديدة خلال «كورونا»

* مدقق لغوي: من المستحيل أن تلغي أي وسيلة جديدة ما يسبقها

في الآونة الأخيرة، شهد الكتاب الصوتي إقبالا كبيرا في العالم العربي، وأصبح من السهل الوصول إليه في مختلف الأوقات.ومؤخرًا، وخاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، كان هناك تأثير سلبي على نشاط دور النشر والكتب المطبوعة، بسبب غلق المكتبات وتوقف خدماتها، وإغلاقها أمام الجمهور.ومع وجود بديل للكتاب المطبوع وهو الكتاب الصوتي، أصبح السؤال الذي يطرح نفسه على الساحة الآن هو: هل استطاع الكتاب الصوتي أن يحقق رواجا، ليغني عن الكتاب الورقي، هذا ما سيجيب عنه عدد من المتخصصين في المنصات والتطبيقات الصوتية لـ"الدستور" خلال السطور التالية..كشف أحمد المالكي، المدير التنفيذي لمنصة "اقرأ لي"، عن أن الاهتمام الآن أصبح منصبا على الكتاب الصوتي، وأصبحت وسيلة من السهل الوصول إليها، في أي مكان وزمان.وعن تأثير فترة انتشار فيروس كورونا؛ أوضح المالكي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الحسنة الوحيدة للجائحة كانت تزايد الدخول على المنصة والإقبال الكبير عليها، إذ كانت خطوة مبشرة بمعرفة الكثيرين للمنصة، مؤكدا أن الكتاب الصوتي لا يغني تماما عن الكتاب المطبوع، فكل منهما له جمهوره الخاص، وهناك جمهور مشترك بينهما، فهناك أشخاص يفضلون القراءة والاستماع معا.وعن دوافع تطوير المنصة، أضاف أن أهم ما يحرصون على توفيره في المنصة هو المحتوى القيم الخاص بالمؤلفات، وأن يكون محتوى الكتب متنوعا، ولا يسير في اتجاه واحد، بل تتنوع لتغطي مختلف المجالات.وحول مستقبل الكتاب الصوتي؛ استطرد المالكي أنه مع إيقاع الحياة الجديد، أصبح اتجاه الناس متزايدا نحو الكتاب الصوتي، لذا قررنا إضافة ملخص للكتب تعطي المستهدف معلومة مهمة خلال نصف ساعة، ولكن ذلك لا يغني عن قراءة الكتاب ذاته، لمعرفة تفاصيل أكثر.وصرح المالكي بأن المنصة حققت 3 ملايين تحميل للتطبيق خلال فترة كورونا، على الرغم من أن الكتاب الصوتي في بداية خطواته بالعالم العربي بشكل عام، مؤكدا أهمية السعي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس.أحمد رويحل، مؤسس تطبيق "كتاب صوتي"، قال إن نسبة الإقبال على الكتاب الصوتي قبل تفشي فيروس كورونا كانت في نمو وتزايد من شهر، مؤكدا زيادة هذه النسبة خلال فترة كورونا، ولكننا وجدنا صعوبة شديدة، لعدم قدرتنا على إنتاج كتب جديدة بسبب قلة الاستيراد.وأوضح "رويحل" أنه تم البدء في إنتاج كتب جديدة مع تخفيف حدة كورونا، لنحافظ على الإقبال على "كتاب صوتي" كما كان، وساعدنا في ذلك عودة عجلة الإنتاج من جديد، مشيرا إلى أن الإقبال كان على الروايات كان متزايدا على الروايات الرومانسية وروايات الرعب، وكذلك كتب التنمية البشرية والسير الذاتية.وعن اختيار الكتب التي يتم تحويلها صوتيا، أشار إلى أنه يتم تحديد المؤلفات لتحويلها لكتاب صوتي بناء على اختيار المستخدم ذاته، ففي المرحلة الأولى كان الهدف الأساسي تأسيس مكتبة عميقة تغطي كافة المجالات التي يمكن تحويلها صوتيا، حتى استطعنا إرضاء معظم الأذواق وفق اختيارات المستخدمين، بجانب روايات البيست سيلر التي من الضروري توافرها عبر التطبيق.ومن جهته، قال محمود سلام أبو مالك، مدقق لغوي ومستشار لغوي في إذاعة "رواة"، إن كلا من الكتاب المطبوع والصوتي وسائل للنشر، فكل عصر يخلق وسائط خاصة به، منوها إلى الكتاب كان ينتقل شفهيا في العصور الأولى، ولم تكن الكتابة موجودة.وأوضح سلام في تصريح لـ"الدستور"، أنه بالتدريج بدأت تظهر الكتابة وصارت تنتقل المخطوطات إلينا، وتطورت فكرة الطباعة، وحدثت ضجة كبيرة في أوساط النشر بعد ظهور المطبوعات، وكان من الطبيعي أن تظهر وسائل أخرى لنشر الكتاب في القرن العشرين وخاصة مع التطور التكنولوجي الملحوظ، مؤكدا أنه من المستحيل أن تلغي أي وسيلة جديدة الأخرى التي تسبقها.وذكر سلام أن تحويل أي عمل أدبي لعمل فني يعد إضافة مهمة، إذ يسهم بدور كبير في انتشار العمل الأدبي، مضيفا أن الكتاب الذي لم ينتقل إلى جوجل لا نكاد نسمع به، كما أن الكتاب الذين يدفن بين طيات ورقاته دون أن ينتقل عبر وسائط رقمية أو موسوعات، فتكون فرص انتشاره أقل.