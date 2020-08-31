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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سامح عبدالعزيز أفضل مخرج دراما بمهرجان «همسة للآداب والفنون»

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:31 م
سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
حسن امين
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أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم المخرج "سامح عبدالعزيز" بجائزة أفضل مخرج دراما عن مسلسل "خيانة عهد" ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وقال فتحي الحصري رئيس الحفل في بيان له إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع لجنة التحكيم ليحصد الجائزة عن لجنة التحكيم، ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان ياسر جلال، شريف الدسوقي، طارق الإبياري، ندى بهجت.

الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير "محمد صبحي" وسيقام المهرجان يوم التاسع من شهر أكتوبر.

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