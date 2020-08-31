في مواجهات أمنية.. مقتل 3 عناصر إجرامية في قنا

لقى 3 عناصر إجرامية مصرعهم في مواجهات مع رجال الشرطة في محافظة قنا، ويتزعمهم " حماده الكو".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت حملة أمنية شنها قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية، ومدرعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت ضبط العنصر الإجرامي شهرته "حماده الكو"، عاطل، "36 سنة" والمسجل فئة أ"سرقات بالإكراه" والسابق إتهامه في 33 قضية"قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، إتـلاف، ضرب، شروع فى قتل"، ومقيم دائرة مركز نقادة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا (قتل عمد - شروع فى قتل- شروع فى قتل)؛ لدى وصول القوات بالقرب من منزل العنصر الإجرامي المذكور بادر ومعاونيه بإطلاق أعيرة نارية تجاهها.وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وأسفر التعامل عن مقتل العنصر الإجرامي والعثور بجوار جثته على (بندقية آلية 10 طلقات من ذات العيار -2 طربة حشيش ) وكذا مقتل اثنين من معاونيه الأول عاطل والسابق اتهامه فى قضية "سلاح نارى" وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية و7 طلقات من ذات العيار)، وعاطل سابق اتهامه فى قضية "سلاح أبيض" وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية و8 طلقات من ذات العيار).ويأتى ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بإستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة متجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام وفى إطار خطة قطاع الأمن العام.