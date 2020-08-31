رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

في مواجهات أمنية.. مقتل 3 عناصر إجرامية في قنا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:35 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
لقى 3 عناصر إجرامية مصرعهم في مواجهات مع رجال الشرطة في محافظة قنا، ويتزعمهم " حماده الكو".

وكانت حملة أمنية شنها قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية، ومدرعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت ضبط العنصر الإجرامي شهرته "حماده الكو"، عاطل، "36 سنة" والمسجل فئة أ"سرقات بالإكراه" والسابق إتهامه في 33 قضية"قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، إتـلاف، ضرب، شروع فى قتل"، ومقيم دائرة مركز نقادة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا (قتل عمد - شروع فى قتل- شروع فى قتل)؛ لدى وصول القوات بالقرب من منزل العنصر الإجرامي المذكور بادر ومعاونيه بإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وأسفر التعامل عن مقتل العنصر الإجرامي والعثور بجوار جثته على (بندقية آلية 10 طلقات من ذات العيار -2 طربة حشيش ) وكذا مقتل اثنين من معاونيه الأول عاطل والسابق اتهامه فى قضية "سلاح نارى" وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية و7 طلقات من ذات العيار)، وعاطل سابق اتهامه فى قضية "سلاح أبيض" وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية و8 طلقات من ذات العيار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ويأتى ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بإستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة متجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام وفى إطار خطة قطاع الأمن العام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر صور شهداء العمليات العسكرية في شمال سيناء

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم

تفاصيل مقتل 7 من أخطر العناصر الإجرامية فى مداهمات بأسيوط وقنا

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

نجم الساعة

باعت 1.4 مليون.. كمامة من نبات «الحشيش» تثير الجدل

منوعات

تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل

كيفية تجديد رخصة السيارة 2020 إلكترونيا ودفع الرسوم

الحرائق تدمر 10 آلاف هكتار من الغابات في إسبانيا

مقالات الرأي
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
المزيد

الثقافة

هل حقق الكتاب الصوتي رواجًا خلال فترة «كورونا»؟ متخصصون يجيبون

محمد عبد الحافظ ناصف يعود لرئاسة الشعب واللجان بـ«الأعلى للثقافة»

إقبال كبير من الأطفال على برنامج «رسمة في معلومة» (صور)

تعرف على البرنامج الكامل لـ«الأوبرا» خلال شهر سبتمبر