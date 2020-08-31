حقيقة تغيير التركيبة السكانية لمصر.. وتراجع جديد للمواليد

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التركيبة السكانية لمصر لم تشهد تغيرًا في النسب بين أعداد الذكور والإناث، وإنما ظل التفوق العددى لصالح الذكور بنحو 3 ملايين نسمة.وأوضح الإحصاء، أن عدد السكان الذكور ارتفع لـ51.7 مليون نسمة خلال مايو الماضى مقابل 50.8 مليون نسمة خلال الشهر نفسه من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الإناث من 47.8 مليون نسمة لـ48.7 مليون نسمة خلال الفترة ذاتها.كما لفت التقرير، إلى انخفاض أعداد المواليد بشكل ملحوظ مؤخرًا لتسجل 170.6 ألف مولود خلال شهر مايو 2020 مقابل 187 ألف مولود في الشهر نفسه من العام السابق عليه، فيما ارتفع عدد الوفيات من 44.9 ألف حالة وفاة لـ 56.4 ألف حالة خلال فترة المقارنة ذاتها.