رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة» تضبط 18 مصنع طوب طفلى مخالفة بكفر الشيخ

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:05 م
مصنع طوب مخالف
مصنع طوب مخالف
أريج الجيار
طباعة
قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تستكمل جهودها للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على التوسع فى برامج التوعية لرفع الوعى لدى المزارعين بمخاطر الحرق وأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتكثيف عمليات التفتيش على كل الصناعات وعمل مراجعة بيئية والتأكد من مدى التزامهم بيئيًا، للحفاظ على جودة الهواء وصحة المواطن.
وأشارت إلى أن قام الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بوسط الدلتا بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على مصانع الطوب الطفلى بمركزى دسوق وفوه بكفر الشيخ، والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام متواصلة، حيث قامت لجنة من الفرع بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ورئاسة مركز ومدينة دسوق ومدينة فوة، أسفرت عن التفتيش على ٢٤ مصنع طوب طفلى، وتبين وجود ١٨ مصنعًا يعمل بالمخالفة للاشتراطات البيئية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر لأصحاب تلك المصانع وأيضًا التنبيه على المخالفين بضرورة الالتزام وعدم تكرار المخالفة، وجارٍ المتابعة الدورية لتحسين الأداء البيئي لتلك المنشآت.

وتابعت أن قام الفرع بتنفيذ أربع حملات توعوية بقري (تطاي- الجعفرية- عزبة الخليفة- سحيم) مركز السنطة بمحافظة الغربية وذلك لرفع الوعى البيئى للمزارعين بكيفية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية من خلال تحويلها لأعلاف حيوانية غير تقليدية وكومات سمادية وغيرها، هذا وقد تم التنبيه علي المزارعين بعدم القيام بحرق المخلفات الزراعية حفاظًا علي صحة المواطنين وسلامة البيئة وعدم التعرض للمساءلة القانونية.
كما تم التعريف بدور وزارة البيئة في التصدى لظاهرة حرق المخلفات الزراعية، والدعم الذى تقدمه الوزارة فى هذا الشأن من خلال تشجيع الشباب على فتح مواقع تجميع قش الأرز، وتوفير معدات بإيجارات مناسبة وبكفاءة عالية مما يسهم فى توفير فرص عمل وتحقيق عائد اقتصادى.
«البيئة» تضبط 18 مصنع طوب طفلى مخالفة بكفر الشيخ
«البيئة» تضبط 18 مصنع طوب طفلى مخالفة بكفر الشيخ
«البيئة» تضبط 18 مصنع طوب طفلى مخالفة بكفر الشيخ
«البيئة» تضبط 18 مصنع طوب طفلى مخالفة بكفر الشيخ

موضوعات متعلقة

«أنا عضو أمم متحدة».. سيدة تعتدى على ضابط داخل إحدى المحاكم (فيديو)

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

تفاصيل مقتل 7 من أخطر العناصر الإجرامية فى مداهمات بأسيوط وقنا

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

نجم الساعة

باعت 1.4 مليون.. كمامة من نبات «الحشيش» تثير الجدل

منوعات

تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل

كيفية تجديد رخصة السيارة 2020 إلكترونيا ودفع الرسوم

الحرائق تدمر 10 آلاف هكتار من الغابات في إسبانيا

مقالات الرأي
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
المزيد

الثقافة

هل حقق الكتاب الصوتي رواجًا خلال فترة «كورونا»؟ متخصصون يجيبون

محمد عبد الحافظ ناصف يعود لرئاسة الشعب واللجان بـ«الأعلى للثقافة»

إقبال كبير من الأطفال على برنامج «رسمة في معلومة» (صور)

تعرف على البرنامج الكامل لـ«الأوبرا» خلال شهر سبتمبر