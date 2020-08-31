«البيئة» تضبط 18 مصنع طوب طفلى مخالفة بكفر الشيخ

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تستكمل جهودها للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على التوسع فى برامج التوعية لرفع الوعى لدى المزارعين بمخاطر الحرق وأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتكثيف عمليات التفتيش على كل الصناعات وعمل مراجعة بيئية والتأكد من مدى التزامهم بيئيًا، للحفاظ على جودة الهواء وصحة المواطن.وأشارت إلى أن قام الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بوسط الدلتا بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على مصانع الطوب الطفلى بمركزى دسوق وفوه بكفر الشيخ، والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام متواصلة، حيث قامت لجنة من الفرع بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ورئاسة مركز ومدينة دسوق ومدينة فوة، أسفرت عن التفتيش على ٢٤ مصنع طوب طفلى، وتبين وجود ١٨ مصنعًا يعمل بالمخالفة للاشتراطات البيئية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر لأصحاب تلك المصانع وأيضًا التنبيه على المخالفين بضرورة الالتزام وعدم تكرار المخالفة، وجارٍ المتابعة الدورية لتحسين الأداء البيئي لتلك المنشآت.وتابعت أن قام الفرع بتنفيذ أربع حملات توعوية بقري (تطاي- الجعفرية- عزبة الخليفة- سحيم) مركز السنطة بمحافظة الغربية وذلك لرفع الوعى البيئى للمزارعين بكيفية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية من خلال تحويلها لأعلاف حيوانية غير تقليدية وكومات سمادية وغيرها، هذا وقد تم التنبيه علي المزارعين بعدم القيام بحرق المخلفات الزراعية حفاظًا علي صحة المواطنين وسلامة البيئة وعدم التعرض للمساءلة القانونية.كما تم التعريف بدور وزارة البيئة في التصدى لظاهرة حرق المخلفات الزراعية، والدعم الذى تقدمه الوزارة فى هذا الشأن من خلال تشجيع الشباب على فتح مواقع تجميع قش الأرز، وتوفير معدات بإيجارات مناسبة وبكفاءة عالية مما يسهم فى توفير فرص عمل وتحقيق عائد اقتصادى.