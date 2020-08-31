روسيا تقرر طرد 3 دبلوماسيين من سفارة سلوفاكيا فى موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، طرد ثلاثة موظفين دبلوماسيين من سفارة سلوفاكيا في موسكو؛ عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.وقالت وزارة الخارجية -في بيان لها - " تم استدعاء سفير الجمهورية السلوفاكية لدى روسيا بريبوتين اليوم إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تقديم احتجاج شديد على الطرد غير المبرر لثلاثة موظفين دبلوماسيين في السفارة الروسية لدى سلوفاكيا في أغسطس الجاري، ونعتبر هذه الخطوة غير الودية التي اتخذتها براتيسلافا مخالفة للروح التقليدية للتنمية البناءة للعلاقات بين بلدينا"، مضيفا "تم إبلاغ السفير من قبل الجانب الروسي أنه عملا بمبدأ المعاملة بالمثل قررنا طرد 3 موظفين دبلوماسيين من سفارة سلوفاكيا في موسكو من روسيا".وكان السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية السلوفاكية يوراي توماجا قد صرح لوكالة سبوتنيك في وقت سابق بأن وزارة الخارجية السلوفاكية أعلنت يوم 10 أغسطس الجاري طرد 3 دبلوماسيين روس من الجمهورية؛ لانتهاكهم اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى ذلك فإن القنصلية العامة لسلوفاكيا في سانت بطرسبورج أساءت إصدار التأشيرات ما تسبب في ارتكاب جريمة على أراضي دولة أخرى عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، ولم يحدد المتحدث بالضبط المقصود في هذه الحالة.