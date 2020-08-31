مكافحة المخدرات تضبط 32 طربة حشيش بـ400 ألف جنيه بالإسماعيلية

نجحت إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، في ضبط كمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون بحوزة 4 أشخاص بمحافظة الإسماعيلية.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (32 طربة من مخدر الحشيش، و1،600 كيلو جرام من مخدر الأفيون) بحوزة 4 من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية، حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرتي مركزي شرطة القصاصين، الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهم وضبطهم، حيث تم ضبط (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول) بحوزة عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة وذلك حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة القصاصين.ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (4 لفافات لمخدر الأفيون وزنت 1.600 كيلوجرام، 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، ميزان) بحوزة عاطلين مقيمين بالإسماعيلية وذلك حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، ووبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة والدراجة النارية فى عملية النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 416 ألف جنيه.