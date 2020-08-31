الشرطة العراقية تضبط 6 عناصر من داعش بنينوى

أعلن قائد الشرطة العراقية بمحافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على ستة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.وقال الحمداني- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- "إنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ومن خلال تعاون المواطنين تمكن فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى من إلقاء القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الإرهابية، اثنان منهما كانا يعملان فيما يسمى الحسبة، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل، فيما يسمى ديوان الجند والمعسكرات العامة".وأضاف أن عملية إلقاء القبض تمت خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، في مناطق وأحياء (الزهراء والاربجية ويارمجة ) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.