كاتدرائية أنطونيوس الكبير للكاثوليك بالفجالة تحتفل بعيد النيروز

احتفلت كاتدرائية القديس انطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بالفجالة بعيد النيروز، جاء ذلك من خلال صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الذي ترأسه الأب بولس جرس؛ وشاركه الأب انطونيوس سماحة رعاه الكاتدرائية؛ بالإضافة إلى حضور العديد من شعب الكنيسة.وشارك الشماس الإكليريكي ميشيل ألفي؛ في صلاة القداس الإلهي؛ والذي ألقى الكلمة الروحية خلال القداس الإلهي والتي انطلقت من قراءات الأحد الأول من شهر توت (الخليقة الجديدة، دعوتنا للمصالحة، طلب نعمة الروح القدس، وأخيرا حياة التوبة مع بدء السنة الطقسية الجديدة)، واختتم الشماس ميشيل الكلمة الروحية بتهنئة الشعب والآباء الكهنة بعيد النيروز.