أهالي تفتيش السرو ينتظرون وصول جثمان شهيد الواجب

ينتظر أهالي قرية تفتيش السرو التابعة لمركز فارسكور بدمياط، وصول جثمان البطل المجند الشهيد حسام الحسينى خفاجي - ابن محافظة دمياط، والذي استشهد في هجوم إرهابي أثناء تأدية الخدمة العسكرية في استطلاع الكتيبة 118، في شمال سيناء.ولا يزال أهالي القرية في انتظار وصول الجثمان لتشييع الجنازة ومراسم دفنه، حيث أخطر المستشار العسكرى لمحافظة دمياط أسرة الشهيد، وتوجه عدد منهم لاستلام الجثمان وصولا به إلى مسقط رأسه في دمياط.