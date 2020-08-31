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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في عيد ميلادها.. استلهمي إطلالة السواريه من الملكة رانيا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:19 م
الملكة رانيا
الملكة رانيا
شيماء دهب
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يتزامن اليوم 31 أغسطس عيد ميلاد الملكة رانيا وهي ملكة المملكة الأردنية الهاشمية ومن أكثر السيدات الأوليات في الوطن العربي اهتمامًا بحقوق الطفل والمرأة، حيث احتلت الملكة رانيا المركز الثاني في المنافسة على لقب أكثر النساء أناقة لعام 2011، وذلك بعدما كانت في المرتبة الخامسة قبل نحو أسبوعين على بدء المنافسة الإلكترونية على موقع مجلة هالو البريطانية.

حصدت الملكة رانيا حينها على عدد 9 آلاف صوت في حين احتلت كيت ميدلتون المرتبة الأولى بفارق 730 صوتًا فقط، وتنظم المجلة هذه المنافسة بشكل سنوي.

ومن هنا نرصد من خلال مجلة "فوج" أجمل إطلالات الملكة رانيا.
1- خلال ظهورها بحفل أيتام في الأردن ظهرت بإطلالة جميلة ورائعة، حيث كانت ترتدي عباءة زرقاء اللون، مع اللون الأبيض في التطريزات بشكل بسيط وناعم، بالإضافة للون الذهبي مع كعب أزرق.

2- خلال أجواء الاحتفال بمناسبة عيد الاستقلال القومي الـ73، ارتدت رانيا عباءة باللون الأخضر وكاب ملكي من اللون الذهبي.

3- ظهرت بإطلالة كاجوال بنطلون أسود وتوب أبيض وجاكيت أحمر.

4- في إطلالة فريدة من نوعها ارتدت بدلة رجالية سوداء مع كعب عال أسود لإطلالة جذابة وكلاسيكية.

5- ارتدت تنورة ميدي من اللون الأسود مع حذاء pump أسود وجاكيت جلد.

بحذاء ميتالك مع إطلالة مميزة حيث اختارت الفستان الأبيض البليزر في إطلالة جذابة لها.

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