ألمانيا تستدعى سفير بيلاروسيا لاحتجاز صحفيين

قال متحدث باسم الوزارة يوم الإثنين، إن سفير روسيا البيضاء لدى ألمانيا استدعى لوزارة الخارجية في برلين بعد احتجاز صحفيين أجانب في مينسك.انتقد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، خلال الفترة الماضية، بشدة تصرف القيادة السياسية في بيلاروسيا ضد الصحفيين.وقال ماس عن الخارجية الألمانية: "حين يحتجز الصحفيون والصحفيات بشكل تعسفي دون أساس قانوني ويمنعون من القيام بعملهم من خلال سحب تصاريح عملهم فهذا غير مقبول على الإطلاق".وأضاف ماس أن كتابة التقارير الصحفية المستقلة يجب أن تكون مضمونة بصورة شاملة، مبينا بالقول: "فبيلاروسيا التزمت بذلك دوليًا".