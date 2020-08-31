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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الانتهاء من إصلاح خط الصرف الصحي بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:31 م
إصلاح خط الصرف الصحي
إصلاح خط الصرف الصحي
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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‫تفقد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، صباح اليوم الإثنين العديد من مواقع العمل والمحطات للاطمئنان على سير العمل وتذليل أي عقبات.

وتابع استمرار أعمال الإصلاح لكسر خط الصرف الصحى بمنطقة المحطة الجديدة بحى أول بالإسماعيلية أمام وابور النور قطر ٨ بوصة واستبداله بخط ١٠ بوصة وبطول ٢٤ مترا، وذلك لاستيعاب تصرفات الصرف الصحى فى المنطقة بالكامل.

وأعطى رئيس الشركة توجيهات مشددة بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال اليوم وعودة الأمور إلى طبيعتها، هذا وقد تم عمل بدالة لخط الصرف الصحي لاستيعاب تصرفات مياه الصرف الصحي بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح؛ تجنبا لحدوث طفوحات الصرف الصحي بالمنطقة.

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال الإحلال والتجديد لعداية المياه بقطر ٨ بوصة أسفل السكة الحديد بقرية نفيشة القبلية بالإسماعيلية وبطول ٤٨ مترا، وذلك لضمان وصول المياه بالضغوط المناسبة لمناطق نفيشه القبلية والخشاينة وأبوحسان وأبوعيادة وأبوسالم وغيرها من القرى والتوابع.

كما تفقد رئيس الشركة بوستر منطقة ابو سالم المغذى لمنطقة أبوبلح وأبوسالم وأبونصر الله بمركز الإسماعيلية؛ للاطمئنان على كفاءة البوستر والعمل بكامل طاقته، وكذا أعمال الإحلال والتجديد للعداية بمنطقة كوبرى الرشاح والاطمئنان على تنفيذ الأعمال حسب المواصفات القياسية، ووضع حلول عاجلة للقضاء على مشاكل ضعف المياه بتلك المناطق.

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