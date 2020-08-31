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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يطمئن على حالة طفل سقط في «بلاعة»

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:26 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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اطمأن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، رئيس اللجنة العامة لحماية الطفولة والأمومة بالمحافظة، على حالة الطفل أحمد محمد رزق، الذي سقط في بلاعة، خلال زيارته له بالمستشفى العام، لمتابعة حالته، وتقديم الخدمات الطبية له، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة هيام الطباخ، معاون محافظ كفرالشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفرالشيخ، والدكتور رفعت توفي، نائب مدير المستشفى.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أمر بنقل الطفل من عزبة عمرو التابعة لمركز مطوبس، لمستشفى كفرالشيخ العام، ونقلته سيارة الإسعاف فجر اليوم للمستشفى، وتم حجزه بإحدى حجرات المستشفى، لمتابعته من قبل أطباء المستشفى. 

كما قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إجراء تحقيق عاجل في واقعة الطفل الذي سقط في بلاعة صرف صحي بمطوبس، وإحالة المسئولين عن الواقعة للتحقيق.

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