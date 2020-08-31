«زوغوا من العمل».. إحالة 16 طبيبًا وإداريًا للتحقيق بالغربية

أحال اللواء أشرف بدران رئيس مدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم 16 من أطباء وإداريين بالوحدة الصحية بقرية شنراق للتحقيق؛ بسبب عدم الانضباط الوظيفي وترك العمل قبل المواعيد الرسمية.كانت لجنة من الوحدة المحلية بالجميزة برئاسة المحاسب وائل عايشة مساعد رئيس الوحدة، توجهت فى جولة مفاجئة لزيارة قرية شنراق تفقدت خلالها الوحدة الصحية للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة، إلا أنه فوجئ بغياب 16 من العاملين منهم 8 أطباء طبيبا و8 إداريين.تم عمل مذكرة بالواقعة ورفعها لرئيس المدينة الذى اتخذ قراره السابق بإحالتهم للتحقيق.