حبس سائق لحيازته 50 طربة حشيش ببرج العرب

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 50 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سائق، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم عمل كمين، وألقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته على 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.