رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس سائق لحيازته 50 طربة حشيش ببرج العرب

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:07 م
حشيش
حشيش
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 50 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سائق، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم عمل كمين، وألقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته على 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

مفاجآت في جريمة ذبح شقيقتين بقنا

كارتيرون يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

حبس 3 متهمين بـ«جريمة الفيرمونت».. و100 ألف جنيه تخلي سبيل 3 آخرين

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

نجم الساعة

«رقابة قبلية».. كيف تساهم المنظومة الجديدة في التصدي لمخالفات البناء؟

منوعات

الحرائق تدمر 10 آلاف هكتار من الغابات في إسبانيا

أمريكا توافق على استخدام أمازون الطائرات المسيرة في توصيل الطلبات

شروط تقليل الاغتراب 2020 بعد نتيجة المرحلة الأولى

تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

مقالات الرأي
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
المزيد

الثقافة

خالد جلال رئيسًا لقطاع الإنتاج الثقافى لعام آخر

«في ذكرى ميلاده».. حسن توفيق: لم أحب المدح والهجاء في الشعر

شاهد الكاريكاتيرات المشاركة بمسابقة «الثقافي الصيني» لمكافحة الوباء

حسن توفيق: جمعت رواية «زازا» لإبراهيم ناجي من أوراق صفراء قديمة