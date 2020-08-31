«رواق الإمام الشعراوي» يعلن عودة النشاط الديني والدعوي

أعلن رواق الإمام الشعراوي، اليوم الإثنين، عن عودة النشاط الدينى والدعوى الذي يقوم به الرواق، وذلك مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة ضد فيروس كورونا لحماية المترددين على الرواق من مريدى وأحباب الإمام محمد متولى الشعراوى رحمه الله.ويستضيف الرواق "الدكتور أحمد عمر هاشم عضو كبار العلماء، والدكتور محمد أبوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية، والدكتور جمال أبوالهنود مستشار وزير الأوقاف الفلسطيني، والدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من علماء التصوف الإسلامي".وكشف الدكتور سيد مندور نائب الطريقة السمانية الصوفية، أن رواق الإمام الشعراوى يهتم بالفكر الصوفى اهتمامًا كبيرًا، حيث يتم استقدام عدد كبير من علماء التصوف الإسلامي لتقديم الدروس العلمية والدينية المختلفة لطلاب العلم ومريدى الطرق الصوفية الذين يترددون بشكل دائم على الرواق منذ إنشائه وحتى اليوم.وتابع "مندور" أن الرواق تم افتتاحه بعد السماح من الجهات الأمنية والصحية بذلك، وعلى هذا الأساس ستعود ليالى المديح والإنشاد والدعوة إلى الله من جديد عبر هذا الرواق الإسلامى الصوفى الكبير الذى قدم الكثير لخدمة الدين والدعوة الوسطية.