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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رسميا.. السودان يوقع اتفاق سلام مع حركات مسلحة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:26 م
رئيس جنوب السودان
رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت
عبير سليم
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وقّعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور، قبل دقائق بالأحرف الأولى على اتفاقية سلام جوبا، و8 بروتوكولات لمسار دارفور.

ووقّع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، نيابة عن حكومته، ووقّع الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس الوفد الحكومي السوداني، ووقّع وعن حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم رئيس الحركة.

كما وقّع عن حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، رئيس الحركة، ووقّع عن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، رئيس الحركة الهادي إدريس، وعن التحالف السوداني وقّع رئيسه خميس عبد الله أبكر، وعن تجمع قوى تحرير السودان وقّع عبد الله يحيى.

وكان رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، اليوم الإثنين، قد قال إن اتفاق السلام يمنح البلاد طاقة جديدة لمواصلة المسير في طريق البناء.

وأوضح في تغريدة له عبر تويتر، قبيل مراسم التوقيع، إن الاتفاق سيلقي بمهام إضافية منها تنزيل السلام كواقع بين المجتمعات المحليّة، واستكمال خطوات ومراحل السلام الشامل تلبية لتطلعات الشعب وثورته المجيدة في العدالة والاستقرار والتنمية.

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