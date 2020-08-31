منى زكي تعود لـ«تقاطع طرق» بعد أسبوعين

قاربت النجمة منى زكي، على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد «العنكبوت»، حيث تصور آخر مشاهدها منتصف الأسبوع القادم وفقا لخطة المخرج أحمد نادر جلال، بعد العودة للتصوير بداية الأسبوع الجاري، بعد توقف طويل دام عدة أشهر.وتلحق منى، بطاقم مسلسلها «تقاطع طرق» خلال أسبوعين لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد الذي يعرض خلال رمضان القادم، ويتبقى لها ثلث مشاهدها في العمل فقط، بينما سيصور طاقم العمل باقي المشاهد التي لا تتواجد فيها بداية الأسبوع القادم."تقاطع طرق"، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، محمد التاجي، مايان السيد، وحنان يوسف، وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن.