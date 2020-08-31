سقوط أخطر مجرم بالقليوبية.. الأمن يضبط مقاولًا هاربًا من 212 سنة سجنًا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط محكوم عليه هارب حال اختبائه بالقليوبية، مطلوب التنفيذ عليه فى 170 حكما.أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام اختباء مقاول محكوم عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، والمطلوب التنفيذ عليه في 270 حكما "جزئيا" في قضايا "سرقة- شيكات- محاجر" بالحبس، بلغت 212 سنة بدائرة قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية، وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم.