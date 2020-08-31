الصين تؤكد أهمية البناء المشترك لـ«الحزام والطريق» مع ماليزيا

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع ماليزيا، والبناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق".وقال بينج- في برقية تهنئة أرسلها، اليوم الإثنين، إلى السلطان عبد الله أحمد شاه ملك ماليزيا، بمناسبة الذكرى الـ63 لاستقلال بلاده- إن ماليزيا حققت إنجازات ملموسة في بناء الدولة منذ استقلالها قبل 63 سنة، وساهمت بإيجابية في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الصداقة التقليدية بين البلدين عميقة جدا، وأنها شريكان يدعمان بعضهما البعض.وأضاف بينج أن الصين وماليزيا تتكاتفان وتتضامنان في مواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19"، وأنه يولي اهتماما بالغا لتنمية العلاقات الصينية- الماليزية، معربا عن استعداده للعمل مع ملك ماليزيا على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين، والبناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، ودفع التعاون المربح للجميع في مختلف المجالات، والإسهام في تعزيز رفاهية الشعبين وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة "مجلس الوزراء" "لي كه تشيانغ"- في رسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين- إن الصين ترغب في اتخاذ البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" كدليل لمواصلة تعميق التعاون العملي مع ماليزيا في شتى المجالات، وتعزيز الاتصال والتعاون بين البلدين في القضايا الدولية والإقليمية، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين لتحقق تقدما جديدا.