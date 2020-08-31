حبس عاطل بـ300 طربة حشيش فى الإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 300 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.