دبلوماسي صيني بارز يبدأ جولة لميانمار وإسبانيا واليونان غدًا

يبدأ يانغ جيتشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مدير مكتب لجنة الشئون الخارجية التابعة للجنة المركزية، جولة خارجية تشمل ميانمار وإسبانيا واليونان، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان- في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الزيارات الرسمية التي يقوم بها جيتشي خلال الفترة من أول سبتمبر حتى الرابع من الشهر نفسه تأتي بناء على دعوات من الدول الثلاث.