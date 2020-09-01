ارتفاع كبير فى أسعار الذهب اليوم الإثنين

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الاثنين بقيمة ١٢ جنيها للعيار الواحد تأثرا والبورصات العالمية.وأوضح في تصريحات لـ الدستور أن أسعار الذهب سجلت سعر يبدأ من ٨٦٤ جنيها، وسجل عيار ٢٤ نحو ٩٨٧ جنيه للجرام وسجل عيار ١٨ نحو ٧٤١ جنيه للجرام.