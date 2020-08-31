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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:56 ص
الاعتداء على ضابط
الاعتداء على ضابط
حسام محفوظ_حسام التمساح
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أمرت نيابة النزهة الجزئية، برئاسة المستشار معتز زكريا، مدير النيابة، بإخلاء سبيل بطلة فيديو التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، بكفالة قدرها ألفا جنيه وعجزت المتهمة عن الدفع وتم استمرار حبسها لحين دفعها الكفالة المقررة.

تفاصيل واقعة اعتداء سيدة على ضابط محكمة مصر الجديدة


ونص قرار النيابة على أنه يخلى سبيل المدعوة نهى الإمام السيد محمد إذا سددت ضمانا ماليا وقدره ألفا جنيه، كما يسلم الهاتف المحمول والكارنيه محتوى الحرز رقم 1196 لمالكه، وتشكل لجنة من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية لفحص محتوى الحرز رقمى 11692 لبيان وتحديد التلفيات وقيمتها تحديدا، ويستمر التحفظ على الأسطوانة المدمجة بالأوراق لحين صدور قرار آخر بشأنها.

إلقاء القبض


كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من القبض على بطلة فيديو التعدي على ضابط شرطة وتمزيق ملابسه بمحكمة مصر الجديدة.

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وتبين من التحقيقات أن المتهمة انتحلت صفة مستشارة بالأمم المتحدة عندما طالبها الضابط بارتداء الكمامة الواقية تنفيذًا لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التصوير بالمحكمة فاعترضت له ووجهت للضابط ألفاظًا خارجه وقامت بالتعدي عليه وخلع الكتافات عن ملابسه الشرطية وتم ضبطها بمعرفة حرس المحكمة.


بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة
بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

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