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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. بدء صرف معاشات سبتمبر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:56 ص
صرف معاشات
صرف معاشات
ولاء جمال
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تبدأ الهيئة القومية للتأمينات، غدا الثلاثاء، صرف معاشات شهر سبتمبر، لجميع الفئات من خلال ماكينات الصرف الآلي، لما يزيد عن 8 ملايين صاحب معاش.

ويبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة إجمالية 6.496 مليار جنيه، وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر بـ 8.752 مليار جنيه في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف.

وحددت الهيئة القومية للتأمينات مواعيد صرف المعاشات وفقا للشرائح الآتية، 1000 جنيه فأقل غدا الثلاثاء والأربعاء 2 سبتمبر، أكثر من 1000 جنيه حتى 2000.. من يوم الخميس 3 سبتمبر إلى الأحد 6 سبتمبر، أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه.. يوم الإثنين 7 سبتمبر والثلاثاء 8 سبتمبر، أما أكثر من 3000 جنيه والمتخلفين عن الصرف في الأيام المحددة لهم، اعتبارًا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر وحتى الانتهاء من الصرف.

فيما أكدت الهيئة ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف جميع الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

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