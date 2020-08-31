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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب لبناني: لم أسمِ أحدًا لرئاسة الوزراء والاستشارات باتت شكلية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:53 م
النائب اللبنانى ​أسامة
النائب اللبنانى ​أسامة سعد
مروة عنبر
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أعلن النائب اللبنانى، ​أسامة سعد، اليوم الإثنين،​ أنه لم يسمِ أحدًا لتشكيل ​الحكومة​ ​الجديدة​، وقال: بمكرمة لا ندري من أين أتت سيكون ل​لبنان​ رئيسا جديدا للحكومة، وأنا لم آت اليوم لأسمي أحدا، لأن التسمية أوكلت لجهات ما وسياسات ما ومخابرات ما ولتفاهمات ما أكانت من الشرق أو من الغرب.

وأوضح البرلماني اللبناني، فى بيان له، اليوم، أن ​الاستشارات النيابية​ لا تقرر، وباتت شكلية ولزوم ما لا يلزم، ولم تعد الاستشارات لتسمية رئيس الحكومة شأنا نيابيا مع الأسف، متابعا: "لذلك لم أسم ​حسان دياب​ سابقا، وتوقعت لحكومته الفشل، ولم أسمِ اليوم ​مصطفى أديب​، لاعتبارات مشابهة".

وأكد "سعد"، أن 17 أكتوبر هي ثورة الشباب، والغضب العارم، والدولة العصية المدنية، والإرادة الشعبية، لا ينفع معها لا إنكار ولا قمع ولا احتواء، لافتا إلى أن الحل الذي يطرحه بسيط ووطني وهو ليس تسوية بين سلطة طاغية وشعب مصمم على التغيير، الحل الذي نطرحه هو إدارة صراع بين شرعية شعبية تريد الدولة المدنية والسلطة، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.

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