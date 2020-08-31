ليتوانيا تعتزم فرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا

صرح رئيس ليتوانيا، إيتاناس ناوسيدا، بأن بلاده ولاتفيا وإستونيا ستعلن في وقت لاحق اليوم الإثنين، فرض عقوبات سفر على نحو 30 مسئولًا بيلاروسيًا، بينهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.وأضاف ناوسيدا، في تصريحات له: "أن هذه القائمة خطوة أولى، ويمكن توسيعها لاحقا".وكانت ليتوانيا أعلنت، في وقت سابق، أنها تعتزم معاقبة المسئولين البيلاروسيين الذين تحملهم المسئولية عن انتهاكات انتخابية، وأعمال العنف ضد المحتجين.وينظر الاتحاد الأوروبي أيضا في إمكانية فرض عقوبات على مسئولين بيلاروس على خلفية "قمع المتظاهرين" في البلاد.وتشهد بيلاروسيا احتجاجات بعد أن فاز لوكاشينكو، بولاية رئاسية سادسة في الانتخابات، التي أجريت يوم 9 أغسطس الجاري، والتي رفضت المعارضة الاعتراف بنتائجها، معتبرة أنها كانت مزيفة.