تعرف على البرنامج الكامل لـ«الأوبرا» خلال شهر سبتمبر

وخلال السطور التالية؛ يستعرض "الدستور" البرنامج الكامل للأوبرا خلال سبتمبر:

- المسرح الكبير

الخميس 25 سبتمبر مختارات من أشهر الأوبرات والأغاني العالمية

- المسرح الصغير

- معهد الموسيقى العربية

- مسرح الجمهورية

- مسرح النافورة

- المسرح المكشوف

- دار أوبرا الإسكندرية (مسرح سيد درويش)

- دار أوبرا دمنهور

- قاعات الفنون التشكيلية

- قاعة صلاح طاهر

- قاعة زياد بكير

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن برنامجها الفني خلال شهر سبتمبر المقبل، والتي تشهد مجموعة من الفعاليات والأنشطة، لتقام على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.الجمعة 18 سبتمبر حفل موسيقي غنائي بقيادة سليم سحاب.السبت 19 سبتمبر أوركسترا القاهرة السيمفوني.الأربعاء 23 سبتمبر مختارات من أشهر الأوبرات والأغاني العالمية وفرقة أوبرا القاهرة بمشاركة أوركسترا وكورال أوبرا القاهرة.الجمعة 25 سبتمبر حفل العندليب الأسمر.السبت 26 سبتمبر أوركسترا القاهرة السيمفوني.الثلاثاء والأربعاء 29 و30 سبتمبر حفل تأبين الفنان محمود رضا.يشهد فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل.الخميس 17 سبتمبر فرقة الموسيقى العربية للتراث.الأحد 20 سبتمبر كلثوميات.الأحد 24 سبتمبر وهابيات.يشهد فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي من 1 إلى 19سبتمبر المقبل،، كما يشهد حفلا لفرقة الإنشاد الديني في 24 سبتمبر، وآخر لمركز تنمية المواهب في 25 سبتمبر المقبل.الأربعاء 2 سبتمبر فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي.الخميس 3 سبتمبر أوركسترا صوت مصر "مختارات من موسيقى الدراما" قيادة أحمد عاطف مع ضيفة الحفل الفنانة حنان ماضي.الجمعة 4 سبتمبر فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية.السبت 5 سبتمبر أوركسترا القاهرة السيمفوني.الأربعاء 9 سبتمبر فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري.الخميس والجمعة 10 و11 سبتمبر أوركسترا عمر خيرت.الثلاثاء 15 سبتمبر فرقة أيامنا الحلوة بقيادة المايسترو محمد عثمان.الخميس 17 سبتمبر الفرقة القومية العربية للموسيقى.الأحد 20 سبتمبر مرشحات من فصول مركز تنمية المواهب.الخميس 24 سبتمبر حفل مجموعة الهارب- منال محيي الدين.الجمعة 25 سبتمبر حفل وسط البلد.الأحد 27 سبتمبر حفل فرقة الموسيقات العسكرية.الثلاثاء 29 سبتمبر أوركسترا عمر خيرت.يشهد فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر، كما يشهد ليلة مواويل وغناء شعبي في 12 سبتمبر المقبل، وحفلا للفنانة نوران أبو طالب وفرقتها في 18 من نفس الشهر، وفي ويوم 26 سبتمبر يشهد حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث.الخميس 3 سبتمبر فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي.الأحد 13 سبتمبر أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة أحمد عاطف.الخميس 17 سبتمبر فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية.الخميس 24 سبتمبر فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي.السبت 26 سبتمبر كورال سيد درويش.الثلاثاء 15 سبتمبر نادي السينما.الجمعة 25 سبتمبر فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي.* معرض مركز تنمية المواهب رسم مصر من 3 إلى 8 سبتمبر.* معرض رانيا علام رسم مصر من 13 إلى 19 سبتمبر.* معرض جامعة المستقبل متنوع مصر من 22 إلى 30 سبتمبر.* معرض مجدي خالد رسم مصر من 3 إلى 8 سبتمبر.* معرض محمد محمد علي رسم مصر من 13 إلى 19 سبتمبر.* معرض فاطمة نعيم متنوع مصر من 22 إلى 30 سبتمبر.