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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«القومي لثقافة الطفل» يقدم 4 عروض للأطفال عبر «يوتيوب» اليوم

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:49 م
القومي لثقافة الطفل
القومي لثقافة الطفل
نعمات مدحت
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يقدم المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، ورئاسة الدكتور محمد ناصف، اليوم الإثنين، عروضًا وأنشطة للأطفال على قناة المركز على يوتيوب، تبدأ من الساعة 3 حتى السادسة مساءً، وذلك ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وذلك من أجل التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي تمام الثالثة عصرًا يقدم المركز معلومة في رسمة "معرض أطفال المركز القومي لثقافة الطفل"، من إعداد وتقديم أميرة صبري، وتنفيذ مسيرة خيري.

وفي تمام الرابعة عصرًا يقدم ورشتنا من بيتنا "الدودة الشقية" من تقديم وإعداد جيهان موسى، وتنفيذ مروة طلبة، وتصوير ريهام جمال.

وفي تمام الخامسة عصرًا يقدم ثقافة الطفل فقرة إبداعات الشباب عرض"عرائس عن الكذب" تقدمها الطالبة إسراء فتوح، من كلية التربية للطفولة جامعة دمنهور، وإشراف راندا حلمي، وإسلام السباعي، وإعداد الدكتورة شوق النكلاوي.

وفي تمام السادسة مساءً يقدم فقرة حواديت مصرية "زهرة الياسمين" من تأليف الكتابة رشا حسين، ورسوم الفنان محسن رفعت، وتحكيها إسراء عبدالرحمن.

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