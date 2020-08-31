ضبط شخصين بـ3 أطنان من أحجار خام الذهب في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الإثنين، من القبض على شخصين بحوزتهما كميات من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب.تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بأنه تم القبض على شخصين، وضبط 2 سيارة، فضلًا عن 125 جوالا من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب، تزن حوالي 3 أطنان.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.