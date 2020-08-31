«صحة المنوفية»: تعافي 29 مريضًا بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية تسجيل 29 حالة شفاء لمرضى فيروس كورونا المستجد في محافظة المنوفية، وتماثلهم للشفاء بشكل كامل، بالإضافة إلى خروج عدد من المصابين في مستشفيات العزل وتحويلهم للعزل المنزلى بمتابعة وتحت إشراف مديرية الصحة بمحافظة المنوفية بعد تحسن حالتهم الصحية .وكشف الدكتور عبدالباري العجيزي عن وجود تباين في تسجيل الحالات، فالمحافظة شهدت تسجيل حالات بسيطة في بعض أيام الأسبوع خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى تسجيل صفر إصابات في أيام أخرى، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للحد من انتشار الفيروس مرة أخرى .وكان مستشفى حميات منوف قد أقام، أمس، حفلا لتكريم شهداء ومصابين «٤٠٠» من الجيش الأبيض من أطباء وأطقم تمريض وعمال، والذي حضره الدكتور نصيف الحفناوي وكيل صحة المنوفية، والعديد من القيادات.