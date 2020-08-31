خلاف بين رجائي عطية وأعضاء المكتب الدائم لـ«المحامين العرب»

تسبب الخلاف الذي تم بين رجائي عطية، نقيب المحامين، وأعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، في أزمة داخل الاتحاد، وسط مطالبات بالتحقيق في واقعة طلب الشرطة لأعضاء المكتب من قبل النقيب.ومن المقرر مناقشة القضية، في أول اجتماع لهيئة مكتب اتحاد المحامين العرب، خاصة مع الانتقادات التي تم توجيهها إلى النقيب العام بسبب إحالة المحامية لمياء صبري الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب للتحقيق.وطالب نقيب محامي الأردن مازن رشيدات، التحقيق في طلب الشرطة لأعضاء المكتب الدائم وكذلك إحالة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب للتحقيق.وأكد في بيان له، ضرورة عرض الموضوع على أول اجتماع لمكتب الاتحاد الدائم، مشددا: من غير المقبول أن يتم طلب الشرطة للأمناء العامين المساعدين للاتحاد بسبب تنظيم حفل تأبين للمحامي عبد العظيم المغربي.على الجانب الآخر أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية شريان مرزوق الشريان، دعمه لنقيب المحامين رجائي عطية، ورفضه المطلق كل التصرفات المشينة والمرفوضة بحقه.وأشار إلى وجود أعمال غير لائقة بحق نقيب المحامين، موضحا: تفتقد هذه المقومات أدنى مقومات العمل المهني الذي يعتد به، والتي يقوم بها أشخاص غير معنيين إلا بمصلحتهم.