«المركزى» يطرح سندات خزانة بـ7 مليارات جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات جنيه، الأول 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، والثاني 3 مليارات جنيه لأجل 7 سنوات.وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.