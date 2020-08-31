«المركزى» يطرح سندات خزانة بـ7 مليارات جنيه
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:54 ص
راندا التونيطباعة
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات جنيه، الأول 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، والثاني 3 مليارات جنيه لأجل 7 سنوات.
وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.
وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.