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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«ادخلوها آمنين».. «خريجي الأزهر» تثمن تدمير أوكار إرهابيين في سيناء

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:04 ص
الجيش المصري
الجيش المصري
أميرة العناني
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أشادت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في بيان اليوم، ببسالة قواتنا المسلحة في مكافحة التطرف والإرهاب في سيناء، حيث نجحت في تدمير 317 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة في شمال سيناء، فضلا عن تدمير 10 عربات دفع رباعي للعناصر التكفيرية، بالإضافة إلى مقتل 73 عنصرا تكفيريا، في عمليات نوعية، وضبط بنادق آلية وكميات من الذخائر.

وطالبت المنظمة بضرورة استمرار جهود قوات الأمن على كل الأصعدة في مواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره، مؤكدة أن التنظيمات الإرهابية لا ترعى حرمة لوطن أو دين.

ووجهت المنظمة في بيانها رسالة لعموم الشعب المصري بالالتفاف حول قواته المسلحة، التي يبذل أبناؤها أرواحهم فداء الوطن وأهله، ويسهرون على حمايته والدفاع عنه ضد أعدائه.

وأكدت المنظمة أن الإرهاب وقوى الظلام الغادرة لن تزعزع أمن مصر، أو تنال من استقرارها، إذ إن تأمين مصر وأهلها وعد من الله تعالى، حيث قال في كتابه: (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) [يوسف: ٩٩].

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص الدعاء إلى الله تعالى أن يجنب مصر وأهلها لهيب الإرهاب والتطرف، وأن يحفظها سالمة من كل سوء.

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