التحفظ على زيوت سيارات مغشوشة في مصنع بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على كميات كبيرة من زيوت السيارات المغشوشة وغير صالحة للاستخدام داخل مصنع بدون ترخيص قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول عن المصنع بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع غير مرخص لتعبئة زيت فرامل السيارات بمنطقة العامرية أول، مكون من جزئين، الجزء الأول خط إنتاج عبوات بلاستيك مغشوشة من حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر، والجزء الثاني بالمصنع يقوم بتعبئة هذه العبوات بزيت الفرامل والقابض المغشوش عن طريق 2 مكبس لضغط الغطاء على العبوات ويتم وضع استكر مقلدة على العبوات مما يعتبر غش تجاري وصناعي.على الفور تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 17 شيكارة بلاستيك معبأ بداخلها حبيبات بلاستيك في شكاير دقيق مجهول المصدر بإجمالي 850 كيلو، وبرميل به مادة كيميائية مجهولة المصدر، و12 جركن في 10 لتر مواد كيميائية، و1600 علبه بلاستيك فارغه بدون بيانات سعة الواحدة 180 جرام معدة للتعبئة بزيت فرامل مغشوش، و1800 عبوة بلاستيك فارغة سعة الواحدة 180 جرام مدون عليها Dot Oil مصنعة بمعرفة صاحب المصنع، و1715 عبوة صفيح معدني سعة الواحدة 400 جرام فارغة معدة للتعبئة بزيت الفرامل والقابض المغشوش، و3000 عبوة بلاستيك فارغة سعة الواحدة 180 جرام ماركه بارك قولين معدة للتعبئة بزيت الفرامل بدون بيانات، و800 عبوة صفيح سعة الواحدة 200 جرام مدون عليها ماركة لاكوست لتعبئة الزيوت والشحوم والمواد البترولية، 600 عبوة صفيح مدون عليها زيت فرامل وقابض عليها بيانات بارتكس مجهولة المصدر سعة الواحدة 400 جرام.كما تم ضبط 2000 استكر ورقي مدون عليه بالأجنبي Dot Oil سائل فرامل معبأ والبيانات باللغة الأجنبية دون العربيه مقلدة، و850 كرتونة فارغة يتم رصد وتعبئة المنتج النهائي بداخلها، و68 منتج نهائي زيت فرامل Dot oil سعة الواحدة 180 جرام مدون عليها سائل فرامل باللغة الأجنبية دون العربية معبأة بمعرفة صاحب المصنع، و2 مكبس يتم استخدامهم في كيس وضغط الغطاء بعد وضع الاستيكر على العبوة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.