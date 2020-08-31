رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على زيوت سيارات مغشوشة في مصنع بالإسكندرية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:17 ص
زيوت سيارات مغشوشة
زيوت سيارات مغشوشة
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على كميات كبيرة من زيوت السيارات المغشوشة وغير صالحة للاستخدام داخل مصنع بدون ترخيص قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول عن المصنع بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع غير مرخص لتعبئة زيت فرامل السيارات بمنطقة العامرية أول، مكون من جزئين، الجزء الأول خط إنتاج عبوات بلاستيك مغشوشة من حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر، والجزء الثاني بالمصنع يقوم بتعبئة هذه العبوات بزيت الفرامل والقابض المغشوش عن طريق 2 مكبس لضغط الغطاء على العبوات ويتم وضع استكر مقلدة على العبوات مما يعتبر غش تجاري وصناعي.

على الفور تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 17 شيكارة بلاستيك معبأ بداخلها حبيبات بلاستيك في شكاير دقيق مجهول المصدر بإجمالي 850 كيلو، وبرميل به مادة كيميائية مجهولة المصدر، و12 جركن في 10 لتر مواد كيميائية، و1600 علبه بلاستيك فارغه بدون بيانات سعة الواحدة 180 جرام معدة للتعبئة بزيت فرامل مغشوش، و1800 عبوة بلاستيك فارغة سعة الواحدة 180 جرام مدون عليها Dot Oil مصنعة بمعرفة صاحب المصنع، و1715 عبوة صفيح معدني سعة الواحدة 400 جرام فارغة معدة للتعبئة بزيت الفرامل والقابض المغشوش، و3000 عبوة بلاستيك فارغة سعة الواحدة 180 جرام ماركه بارك قولين معدة للتعبئة بزيت الفرامل بدون بيانات، و800 عبوة صفيح سعة الواحدة 200 جرام مدون عليها ماركة لاكوست لتعبئة الزيوت والشحوم والمواد البترولية، 600 عبوة صفيح مدون عليها زيت فرامل وقابض عليها بيانات بارتكس مجهولة المصدر سعة الواحدة 400 جرام.

كما تم ضبط 2000 استكر ورقي مدون عليه بالأجنبي Dot Oil سائل فرامل معبأ والبيانات باللغة الأجنبية دون العربيه مقلدة، و850 كرتونة فارغة يتم رصد وتعبئة المنتج النهائي بداخلها، و68 منتج نهائي زيت فرامل Dot oil سعة الواحدة 180 جرام مدون عليها سائل فرامل باللغة الأجنبية دون العربية معبأة بمعرفة صاحب المصنع، و2 مكبس يتم استخدامهم في كيس وضغط الغطاء بعد وضع الاستيكر على العبوة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

تنسيق الكليات 2020.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم

ننشر صور شهداء العمليات العسكرية في شمال سيناء

تفاصيل تعدى سيدة على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

تفاصيل تعدى سيدة على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة

إخلاء سبيل بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بكفالة 2000 جنيه

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

نجم الساعة

«30 يوم تحدي».. الرياضة تجمع المصريين على قلب رجل واحد

منوعات

أوامر بإخلاء نحو 60 ألف من سكان كاليفورنيا بسبب الحرائق

مصرع 29 شخصًا بانهيار مطعم خلال حفل بالصين

ميسى بزى تشى جيفارا فى ساحة كتالونيا

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 31-8-2020

مقالات الرأي
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
المزيد

الثقافة

المركز الروسى بالإسكندرية: تنظيم فعاليات وأنشطة مميزة خلال سبتمبر

أدباء الأقاليم: الشللية والمحسوبية تسيطران على الواقع الثقافي

زواج أديب نوبل: عائلة إقطاعية تكفلت بزواجه.. وجاهين برئ من كشف سره

يسري حسان: «المصري بسلامته» عن الازدواجية بين الشعارات والممارسات