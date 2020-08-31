إخلاء سبيل بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بكفالة 2000 جنيه

أمرت نيابة النزهة الجزئية، برئاسة المستشار معتز زكريا، مدير النيابة، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل بطلة فيديو التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، بكفالة قدرها 2000 جنيه، وعجزت عن دفعها وأمرت النيابة باستمرار حبسها لحين دفعها الكفالة المقررة.كانت قد تمكنت أجهزة الأمن من القبض على بطلة فيديو التعدي على ضابط شرطة وتمزيق ملابسه بمحكمة مصر الجديدة، وتبين من التحقيقات أن المتهمة انتحلت صفة مستشارة بالأمم المتحدة عندما طالبها الضابط بارتداء الكمامة الواقية تنفيذًا لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التصوير بالمحكمة، فاعترضت ووجهت له ألفاظًا خارجة وقامت بالتعدي عليه وخلع الكتافات عن ملابسه الشرطية، وتم ضبطها بمعرفة حرس المحكمة.تعود تفاصيل الواقعة عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الإثنين، فيديو التعدي على الضابط، وأظهر الفيديو المتداول، مشادة كلامية بين ضابط شرطة وسيدة تزعم أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تتفوه بألفاظ خارجة وتقوم بنزع رتبته الميري.واستكملت نيابة النزهة الجزئية التحقيقات مع سيدة متهمة بالتعدي علي ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، وواجهت النيابة المتهمة بفيديو واقعة التعدي.