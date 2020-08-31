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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: تعيين 4898 شابا بينهم 47 من ذوD القدرات بالقاهرة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:20 ص
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة 4898 شابًا، من بينهم 47 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 13739 شابًا.

وأشار الوزير إلى أن المديرية  قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح رعاية اجتماعية للمسجلين بإجمالي 70 ألف جنيه لـ24 عاملا من خلال صرف 15 منحة مولود، و5 منح زواج ومنحتني وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى منحتي وفاة حالتين.

وتابع محمد طه، مدير المديرية في تقريره  للوزير، عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، وبين أن المديرية تلقت 786  شكوى، منها 102 شكوى تم تسويتها وديًا، وتم إحالة 96 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 35 شكوى، وتبقى 553 تحت البحث والدراسة.

ونوه مدير المديرية إلى أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 100 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ59 أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 148 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 358 محضرًا لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 324 شكوى، وتم تسوية 223 شكوى منها وديًا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 158 منشأة، وإعادة التفتيش على 224 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضر سلامة وصحة مهنية ومحضر واحد تراخيص، كما تم بحث 5 شكاوى.

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