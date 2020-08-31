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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مع تمثيل مصرى.. السودان والجبهة الثورية توقعان اتفاق السلام اليوم

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:13 ص
السودان والجبهة الثورية
السودان والجبهة الثورية
عبير سليم
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تستعد الحكومة الانتقالية في السودان والجبهة الثورية، التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية، اليوم الإثنين، لتوقيع "اتفاق سلام"، في عاصمة جنوب السودان جوبا.

وسيشهد مراسم التوقيع رئيس جمهورية جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وأعضاء لجنة الوساطة الجنوبية، وممثلون من مصر، تشاد، الإمارات العربية المتحدة، وأعضاء الوفود المتفاوضة، وقيادات الجبهة الثورية السودانية وقوى إعلان الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة السودانية).

وكان رئيس فريق الوساطة، مستشار رئيس حكومة جنوب السودان للشئون الأمنية، توت قلواك، أعلن أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي، عن جاهزية رئيس جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت لاستقبال ضيوف البلاد للاحتفال بتحقيق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية.

وقال قلواك: "نعلن كامل الاستعداد لانطلاق الاحتفالات الإثنين وجاهزية رئيس جمهورية جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، راعي السلام لاستقبال ضيوف البلاد".

وأضاف: "بعد مجهود كبير وصلنا لاتفاق السلام مع الجبهة الثورية"، مردفا: "الآن تحقق الحلم بالوصول للسلام وقد ناقشنا من خلال جلسات طويلة مع كل الأطراف قضية الحرب والسلام، ونحن جزء لا يتجزأ من البيت السوداني ونعرف ماذا يدور في السودان".

وأفاد حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء، أن المتبقي فقط ملف الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وأن طاقمه ما زال موجودًا في جوبا متمسكا بمنبر جوبا للوصول إلى سلام.

وكانت الحكومة السودانية والجبهة الثورية، وقعتا الجمعة الماضي، بالأحرف الأولى، على 7 بروتوكولات، ضمن ملف القضايا السياسية بمسار دارفور، من بينها تقاسم السلطة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" حينها، أن البروتوكولات السبعة تم التوقيع عليها في جوبا، وتشمل قضية الأرض والحواكير، والعدالة الانتقالية، والتعويضات وجبر الضرر، وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة، وقسمة الثروة، وتقاسم السلطة، والنازحين واللاجئين.

وأوضحت أن حركات الكفاح المسلح بمسار دارفور، تقدمت بعدد 8 بروتوكولات، وتم التوقيع على 7، وتبقت واحدة وهي بروتوكول ملف الترتيبات الأمنية، والتي سيتم التوقيع عليها اليوم.

وكان زير الدفاع السوداني، أعلن في وقت سابق من الجمعة، تأجيل التوقيع على اتفاق السلام مع الجبهة الثورية، ليوم الإثنين المقبل، لإنهاء الإجراءات الإدارية بشأن اتفاق السلام.

وتجرى المفاوضات مع الجبهة الثورية التي يحتضنها جنوب السودان منذ أغسطس 2019، في 5 مسارات، جرى التوصل إلى اتفاق في 5 منها، وهى مسارات شمال وشرق وشمال السودان إضافة إلى مسار المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، فيما تبقى مسار دارفور الذي سيتم توقيعه بعد غد الإثنين، بحسب المصادر الموثوقة.


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