مقتل 11 من طالبان في غارة جوية بشمال أفغانستان
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:17 ص
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لقى 11 على الأقل من عناصر حركة طالبان حتفهم في غارة جوية شنتها القوات الأفغانية في ولاية فارياب بشمال أفغانستان.
وأوضح الجيش الأفغاني - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الإثنين - أن الغارة نجحت في تدمير معسكر لطالبان، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان عن الهجوم.
وأوضح الجيش الأفغاني - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الإثنين - أن الغارة نجحت في تدمير معسكر لطالبان، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان عن الهجوم.