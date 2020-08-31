مقتل 11 من طالبان في غارة جوية بشمال أفغانستان

لقى 11 على الأقل من عناصر حركة طالبان حتفهم في غارة جوية شنتها القوات الأفغانية في ولاية فارياب بشمال أفغانستان.وأوضح الجيش الأفغاني - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الإثنين - أن الغارة نجحت في تدمير معسكر لطالبان، دون ذكر مزيد من التفاصيل.ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان عن الهجوم.