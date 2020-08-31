«إف دي إيه»: مستعدون للتصريح باستخدام لقاح كورونا قبل اكتمال التجارب

أعلن مفوض وكالة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه)، ستيفن هان اليوم الاثنين، أن الوكالة مستعدة للتصريح "بالاستخدام الطارئ" للقاح ضد فيروس كورونا المستجد قبل اكتمال التجارب السريرية للمرحلة الثالثة.وقال هان - في تصريحات له حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن وكالة الغذاء والدواء قد توافق على لقاح، قبل اكتمال التجارب السريرية للمرحلة الثالثة، طالما يعتقد المسؤولون أن الفوائد تفوق المخاطر".وأضاف "أن حلا آمنا قد يتمثل في إصدار (استخدام طارئ) للقاح قبل نهاية المرحلة الثالثة على مجموعات معينة من المرضى، أي لن يكون شاملا الجميع".يذكر أن الصين وروسيا وافقتا على استخدام لقاحات دون انتظار انتهاء هذه المرحلة، التي عادة ما يتم التأكد فيها من مدى سلامة اللقاح وفعاليته.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلن مرارا قرب التوصل إلى لقاح آمن ضد الفيروس، الذي أصاب وقتل مئات الآلاف في الولايات المتحدة.