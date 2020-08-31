آبي يشكر ترامب على دوره في تعزيز العلاقات اليابانية - الأمريكية

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مساعدته في تعزيز العلاقات اليابانية-الأمريكية وجعلها "أقوى من أي وقت مضى"، مؤكدا أن أيا كان من سيخلفه فإنه سيلتزم بتعزيز التحالف الياباني الأمريكي، وذلك وفقا لما نقلته الحكومة اليابانية.جاء ذلك في مكالمة هاتفية - استمرت 30 دقيقة - تعد الأولى لآبي مع زعيم أجنبي منذ أن أعلن عن استقالته بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضية بسبب تدهور حالته الصحية؛ إثر إصابته بالتهاب القولون التقرحي وهو مرض معوي يمكن أن يسبب آلامًا في المعدة.وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا -في مؤتمر صحفي- إن آبي وترامب ناقشا اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وجائحة فيروس كورونا، فضلا عن خطط اليابان لتجديد استراتيجيتها للدفاع الصاروخي.وقال مسؤول ياباني إن "آبي" طلب من ترامب استمرار دعم الولايات المتحدة لجهود اليابان لحل المشكلة مع كوريا الشمالية، متفقين على أن تتعاون دولتيهما في تطوير لقاح وعلاج لفيروس كورونا الذي دمر الاقتصاد العالمي وأدى إلى وفاة أكثر من 845 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.وغرد ترامب على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا "إن آبي رجل مميز وأعظم رئيس وزراء في تاريخ اليابان التي تربطها علاقات بالولايات المتحدة هي الأفضل على الإطلاق".ومن المقرر أن يضطلع آبي -الذي احتفل قبل أسبوع واحد فقط بتحقيقه أطول فترة أمضاها بدون انقطاع كرئيس للوزراء في تاريخ البلاد- بمهام منصبه حتى يتم اختيار خليفة له، وقال نواب بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي يترأسه آبي إن الحزب يبحث إجراء انتخابات يوم 14 سبتمبر المقبل.وكانت قضية الاختطاف واحدة من نقاط التركيز الرئيسية لآبي، على الرغم من أنه كافح لإحراز تقدم نحو حل هذه الأزمة وأثار ترامب هذه المسألة في قمم مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.